Ученые обещают в ближайшее врем опубликовать снимки "тени" черной дыры в центре Млечного Пути

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первые снимки и научные данные по устройству тени сверхмассивной черной дыры Sgr A* в центре Млечного Пути будут опубликованы участниками проекта Event Horizon Telescope в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщил в понедельник Андрей Лобанов, участник проекта и научный сотрудник Института радиоастрономии общества Макса Планка в немецком Бонне.

"Эти снимки были получены почти полтора года назад одновременно с данными по тени черной дыры в центре галактики М87, которые мы представили в апреле этого года. Буквально сегодня мы начали обсуждать, как и когда они будут опубликованы", - заявил ученый, отвечая на вопросы корреспондента ТАСС в кулуарах научно-популярной лекции, которую он читал в стенах Московского Физтеха.







