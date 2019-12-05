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США и их союзники заинтересованы в продлении ДСНВ

08:10 05.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны НАТО, а также союзники Соединенных Штатов в Азии выступают за продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявила в среду экс-заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Роуз Готтемюллер.

"Союзники по НАТО, а также наши союзники в Азии поддерживают продление ДСНВ", - сказала она на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США. При этом Готтемюллер подчеркнула, что продление договора отвечает интересам национальной безопасности Соединенных Штатов.

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