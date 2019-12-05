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Высокий рейтинг Новикомбанка подтвержден агентством "Эксперт РА"

17:30 05.12.2019

Рейтинг кредитоспособности Новикомбанка на уровне ruА- со стабильным прогнозом подтвержден агентством «Эксперт РА».  По мнению аналитиков, Новикомбанк, входящий в финансовый блок госкорпорации «Ростех», занимает значимые позиции на рынке, имеет приемлемое качество активов, адекватную оценку ликвидности. Сильным фактором поддержки компании названа ее высокая значимость для акционера – Новикомбанк является опорной кредитной организацией, которая обслуживает предприятия  многопрофильной промкорпорации. Кроме того, поддержка со стороны собственника обеспечивает банку доступ к базе крупных высоконадежных заемщиков.
«Мы рады, что независимые аналитики позитивно оценивают результаты деятельности Новикомбанка, отмечая наши достижения в укреплении рыночных позиций, хороший уровень ликвидности и работу с надежными предприятиями, в первую очередь из числа компаний нашего акционера – госкорпорации «Ростех», - говорит председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева. - Все это позволяет нам последовательно идти к цели – быть эффективной и динамично развивающейся универсальной кредитной организацией, входящей в десятку крупнейших в России по размеру активов и отвечающей высоким стандартам клиентского обслуживания».
В рэнкинге «Эксперт РА» на 1 октября с.г. Новикомбанк занимает 22-е место по активам и 27-е место по размеру капитала. «Эксперт РА» отметил высокий уровень рентабельности деятельности банка, у которого, по данным МСФО, за первое полугодие показатель рентабельности собственных средств ROE составил 28,2% годовых, в то время как рентабельность активов ROA равнялась 2,2% в годовом выражении.
Как сказано в материалах агентства, банк имеет значительный запас балансовой ликвидности (уровень покрытия привлеченных средств высоколиквидными активами составил 18%, а покрытие ликвидными активами – 30%). Также «Эксперт РА» указывает на значительный объем портфеля высоконадежных ценных бумаг, что оказывает дополнительную поддержку ликвидной позиции банка.

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