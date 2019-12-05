Томас Бах прокомментировал возможный перенос международных турниров из РФ

18:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Глава МОК прокомментировал возможный перенос международных турниров из России. По словам Томаса Баха, надо дождаться решения Всемирного антидопингового агентства.

Также он подчеркнул, что нет причин сомневаться в заявлениях WADA по поводу манипуляций с данными Московской антидопинговой лаборатории.



Исполком WADA по вопросам статуса РУСАДА пройдёт в Лозанне 9 декабря. Участники обсудят рекомендации по Российскому антидопинговому агентству. России грозит лишение на четыре года права принимать международные соревнования, а спортсменам — выступать под национальным флагом.



В сентябре WADA запустило процедуру лишения РУСАДА статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу в связи с возможными манипуляциями с данными московской лаборатории, которые были направлены в WADA в начале года. Говорит Москва

