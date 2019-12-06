Трамп пообещал разобраться с проблемой невыдачи виз делегатам от России в ООН

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться с ситуацией вокруг невыдачи виз российским делегатам в ООН. Об этом заявил в четверг ТАСС постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

"Мы надеемся, я сегодня говорил об этом на встрече [постпредов при ООН с Трампом], что эта проблема будет решена, - сказал он. - Потому что проблема не красит Соединенные Штаты, совершенно не добавляет им престижа и репутации. Президент Трамп, который, конечно, деталей этого не знал, обещал разобраться".