Министры ЕС решили запретить на территории Евросоюза криптовалюту Facebook Libra

10:00 Источник: Эхо Москвы

Министры финансов стран ЕС решили запретить на территории ЕС криптовалюту Facebook Libra.

Как передает Reuters, чиновники опасаются непредсказуемых последствий появления нового платежного средства. При этом в Брюсселе разрабатывают собственную цифровую валюту как законную альтернативу криптовалютам частных компаний. Предположительно, она может быть нужна в том случае, если обычные расчеты в Европе станут излишне дорогими. Facebook запустит собственную криптовалюту в июне 2020 года. Эхо Москвы