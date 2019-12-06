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НОВОСТИ

Министры ЕС решили запретить на территории Евросоюза криптовалюту Facebook Libra

10:00 06.12.2019 Источник: Эхо Москвы

Министры финансов стран ЕС решили запретить на территории ЕС криптовалюту Facebook Libra.

Как передает Reuters, чиновники опасаются непредсказуемых последствий появления нового платежного средства. При этом в Брюсселе разрабатывают собственную цифровую валюту как законную альтернативу криптовалютам частных компаний. Предположительно, она может быть нужна в том случае, если обычные расчеты в Европе станут излишне дорогими. Facebook запустит собственную криптовалюту в июне 2020 года.  Эхо Москвы

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