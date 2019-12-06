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Китай ввел зеркальные ограничения в отношении работающих в стране дипломатов США

11:20 06.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство КНР приняло решение о введении зеркальных ограничительных мер в отношении работающих в стране дипломатов США. Об этом в пятницу на регулярном брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"В ответ на введенные Госдепартаментом США ограничения для китайских дипломатов, которые начали действовать в октябре этого года, Китай уведомил посольство США в КНР о том, что мы немедленно примем ответные меры", - сказала она.

По ее словам, посольство США было уведомлено об этом 4 декабря - с этой же даты ответные меры вступили в силу.

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