Китай ввел зеркальные ограничения в отношении работающих в стране дипломатов США
11:20 06.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство КНР приняло решение о введении зеркальных ограничительных мер в отношении работающих в стране дипломатов США. Об этом в пятницу на регулярном брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
"В ответ на введенные Госдепартаментом США ограничения для китайских дипломатов, которые начали действовать в октябре этого года, Китай уведомил посольство США в КНР о том, что мы немедленно примем ответные меры", - сказала она.
По ее словам, посольство США было уведомлено об этом 4 декабря - с этой же даты ответные меры вступили в силу.
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