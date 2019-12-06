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Группировку пытавшуюся продать радиоактивные вещества арестовали в Вене - Европол

18:15 06.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранительные органы Австрии в сотрудничестве с молдавскими коллегами по итогам совместного расследования арестовали в Вене членов организованной преступной группировки, которые пытались продать радиоактивное вещество. Об этом сообщило в пятницу Европейское полицейское агентство (Европол), оказавшее поддержку в проведении операции.

Группировка была поймана с поличным при попытке продажи за 3 млн евро контейнера с радиоактивным веществом, название которого не уточняется. В ходе операции в Вене были арестованы три человека, двое из которых имели уголовное прошлое.

"Транспортировка ядерных и радиоактивных веществ считается потенциальной угрозой для внутренней безопасности ЕС", - говорится в заявлении Европола. Как пояснили в агентстве, несмотря на усилия правоохранительных органов, такие вещества продолжают попадать в Европу из различных конфликтных зон, где за ними не осуществляется должного контроля.

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