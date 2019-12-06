Группировку пытавшуюся продать радиоактивные вещества арестовали в Вене - Европол
18:15 06.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правоохранительные органы Австрии в сотрудничестве с молдавскими коллегами по итогам совместного расследования арестовали в Вене членов организованной преступной группировки, которые пытались продать радиоактивное вещество. Об этом сообщило в пятницу Европейское полицейское агентство (Европол), оказавшее поддержку в проведении операции.
Группировка была поймана с поличным при попытке продажи за 3 млн евро контейнера с радиоактивным веществом, название которого не уточняется. В ходе операции в Вене были арестованы три человека, двое из которых имели уголовное прошлое.
"Транспортировка ядерных и радиоактивных веществ считается потенциальной угрозой для внутренней безопасности ЕС", - говорится в заявлении Европола. Как пояснили в агентстве, несмотря на усилия правоохранительных органов, такие вещества продолжают попадать в Европу из различных конфликтных зон, где за ними не осуществляется должного контроля.
НОВОСТИ
- 18:45 06.12.2019
- Отсутствие реакции на предложение Путина не меняет позиции РФ по РСМД - Лавров
- 17:40 06.12.2019
- В Москве чаще воруют деньги и украшения, а в регионах - все, что плохо лежит - МВД
- 17:12 06.12.2019
- Минэкономразвития ожидает резкого замедления инфляции в январе
- 17:00 06.12.2019
- Россия уступила место главной угрозы для США Китаю - опрос
- 16:32 06.12.2019
- Гипотезу о причастности сотрудников КГБ к смерти Камю историк спецслужб назвал "чушью"
- 16:12 06.12.2019
- В 2018 году в мире от кори умерло 140 тыс человек
- 16:00 06.12.2019
- Компетентные органы изучают имущество чиновников, "псевдодоклады" не нужны - Песков
- 15:32 06.12.2019
- Самым теплым за всю историю метеонаблюдений может стать в РФ 2019 год
- 15:12 06.12.2019
- В Кремле видят резонанс вокруг московских протестов, но не склонны его преувеличивать
- 15:00 06.12.2019
- РФ не будет прекращать транзит газа через Украину, это вопрос целесообразности - Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать