Во Флориде задержаны шесть саудовцев в связи с убийством на авиабазе

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шесть подданных Саудовской Аравии задержаны в пятницу после стрельбы, приведшей к убийству трех человек на территории авиабазы американских ВМС Пенсакола в штате Флорида. Об этом сообщил телеканал "Фокс ньюс" со ссылкой на должностное лицо Соединенных Штатов.

По словам этого источника, саудовцы взяты под стражу и допрашиваются в связи со стрельбой. Они были задержаны около авиабазы ВМС Пенсакола.

Губернатор Флориды Рон Десантис подтвердил ранее, что неизвестный, открывший стрельбу на базе, был подданным Саудовской Аравии и овладевал навыками летного мастерства под руководством американских инструкторов. По данным телеканала, в данной программе палубной авиации ВМС США участвуют около 1,5 тыс. иностранцев, саудовцы проходят такие занятия с 1970-х.