Италия намерена запустить "серьезное политическое обсуждение" санкций против России

15:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо на встрече глав МИД стран ЕС в Брюсселе на будущей неделе поднимет "серьезное политическое обсуждение" перед голосованием о продлении срока антироссийских санкций. О своих намерениях министр сообщил в субботу на встрече с журналистами Ассоциации иностранной прессы в Италии.

Отвечая на вопрос ТАСС о голосовании за продление правительства Италии, которое представляет Ди Майо, несмотря на предыдущие заявления о необходимости отмены санкций, Ди Майо указал, что Рим призывает к "структурно-политическому анализу эффекта санкций на компании". "На наших компаниях негативно сказываются санкции и российские контрсанкции. Мы должны действовать в периметре ЕС и начать политическую дискуссию. И предстоящая неделя встреч в Брюсселе будет важной с этой точки зрения", - сказал Ди Майо. При этом он подчеркнул, что вопрос о санкциях должен быть увязан с прогрессом в выполнении Минских соглашений.