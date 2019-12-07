Глава СНБО Украины заявил, что дальнейшая судьба Донбасса зависит от встречи в Нормандском формате
16:40 07.12.2019 Источник: Интерфакс
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что украинское государство имеет сценарии на случай любых результатов и договоренностей на встрече в "нормандском формате" 9 декабря.
"Варианты есть на любой случай: если мы договоримся, если мы договоримся частично, если мы договоримся полностью. На любой случай у нас есть пять наших вариантов. Все органы центральной власти, Вооруженные силы, все специализированные органы готовы к любому сценарию", - сказал Данилов журналистам по итогам заседания СНБО в субботу.
Он заявил, что "может быть и эскалация конфликта, и прекращение конфликта". "Все это зависит от того, каким образом будут проведены переговоры именно в "нормандском формате", - сказал Данилов.
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