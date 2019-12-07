Пассажиры МЦД будут ежедневно экономить на поездках по Москве до 50%
16:31 07.12.2019
Введение новой тарифной системы, новых абонементов и бесплатные пересадки на метро, Московское центральное кольцо (МЦК) подволят пассажирам Московских центральных диаметров (МЦД) существенно экономить. Как отмечают в департаменте транспорта Москвы, при поездках по столице пассажиры смогут ежедневно сохранить до 50%, а пассажиры, прибывающие из Московской области в границах МЦД, до 75% при оплате билетом «Кошелек» карты «Тройка».
9 декабря завершится период бесплатного проезда на МЦД и пассажиры смогут оплачивать поездки на диаметрах по карте «Тройка». Также можно будет бесплатно пересаживаться на метро и МЦК в течение 90 минут, для чего нужно валидировать карты на вход и выход со станций МЦД.
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