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Смерть тамбовского вице-губернатора подозреваемого в мошенничестве подтвердил СК

12:45 08.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следственное управление СК по Тамбовской области начало проверку по факту смерти заместителя губернатора региона Глеба Чулкова после падения из окна квартиры на пятом этаже. Об этом ТАСС в воскресенье сообщила старший помощник руководителя ведомства Елена Кярсна.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС о том, что Чулков умер сегодня утром, упав из окна квартиры матери на пятом этаже, где он жил последнее время, пока шло следствие.

"Факт смерти подтверждаем. По факту его гибели следственными органами регионального следственного управления СК России организовано проведение процессуальной проверки, в рамках которой будут установлены обстоятельства его гибели", - сообщила Кярсна.

Чулков был задержан 16 октября по подозрению в мошенничестве, направленном на хищение имущества комплекса "Рассказовский рынок", который является государственной собственностью. Ему вменялась ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). По решению суда вице- губернатор был помещен под домашний арест.

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