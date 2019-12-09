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Школьники устроят праздники для ветеранов в рамках акции "Прикоснись сердцем к подвигу"

15:03 09.12.2019

В Москве войне стартовала акция «Прикоснись сердцем к подвигу», в рамках которой школьники и студенты колледжей организуют праздники для ветеранов.

Первые встречи проекта уже состоялись: 5 декабря, в день начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой, ветераны Совета ветеранов Северо-Западного административного округа поделились воспоминания с учениками школы №2097. А 9 декабря прошла вторая встреча по случаю Дня героев Отечества в коллеже «Столица» на юго-востоке Москвы.

Формат мероприятия выбирают сами учащиеся, это может быть концерт, просмотр фильма о войне, экскурсия в школьный музей, совместное чаепитие, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

«Сегодня очень важно, чтобы ребята услышали живые свидетельства от людей, которые прошли войну, - отмечает директор Центра патриотического воспитания и школьного спорта Ольга Ярославская. - Переоценить важность такого разговора для ребят невозможно – только вместе с участниками тех событий можно по-настоящему почувствовать сердцем всю боль войны, которая прошла по каждой семье, и всю радость Победы».

Сейчас в проекте «Прикоснись сердцем к подвигу» участвуют пять школ (№491 «Марьино», №1212, 1517, 1534, 2097), а также колледж «Столица» и Политехнический техникум. Чтобы влиться в проект, образовательные организации могут направить заявку в Центр патриотического воспитания и школьного спорта с указанием программы встречи с ветеранами. Заявка будет переправлена в городской Совет ветеранов. 

В Москве уже выполняются и другие проекты для школьников и студентов, приуроченные предстоящему 75-летию Победы. В шахматном турнире «Белая ладья» школьники в отдельной номинации сыграют с ветеранами, а на смотре-конкурсе музейных комплексов «Помним героев войны и Победы» ребята проводят экскурсии. Свои знания военной техники времен войны школьники могут продемонстрировать на конкурсе «Оружие Великой Победы». Также ученики снимают короткометражки, мультфильмы и ролики о войне для конкурса «Мы помним, мы гордимся!» А в рамках проекта «Путь героя» учащиеся 50 школ проходят маршрутами героев войны, имена которых носят их образовательные организации. 

 

 

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