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США в 2019 году отказали в визе почти каждому второму гражданину Украины

18:40 09.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США в 2019 году отказали во въезде на свою территорию почти каждому второму гражданину Украины, который обращался в дипломатические учреждения страны за гостевой визой. Об этом свидетельствует официальная статистика Госдепартамента США.

"Уточненная доля отказов в визах типа B составила 46,06 процента от поданных заявлений", - говорится в отчете об Украине.

Это значение превышает показатели стран-соседей. В частности, гражданам Белоруссии отказывали в 22 процентах случаев, получили отказ 15 процентов от обратившихся россиян. У Польши - 2,7 процента отказов, у Венгрии - 8,8 процента, у Словакии - 12 процентов, у Румынии - 9 процентов.

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