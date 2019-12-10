Сидней накрыл густой смог из-за лесных пожаров на востоке Австралии

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Густой смог от лесных пожаров на востоке Австралии накрыл во вторник крупнейший город страны Сидней. По прогнозу метеобюро штата Новый Южный Уэльс, южный ветер, который должен усилиться к вечеру, частично рассеет дым в прибрежных районах мегаполиса, однако обстановка все равно останется сложной по меньшей мере до конца текущей недели.

По данным метеослужбы штата, дым от пожаров, охвативших восточное побережье континента, сохранится над городом в течение всего дня. Причиной плотного смога стало сочетание высокой температуры и низкого давления, что и обусловило концентрацию дыма и гари в центральных и северо-западных районах Сиднея. На юго-востоке штата лесной пожар приблизился к жилым районам пригородов административного центра. Из-за сильного смога была временно эвакуирована штаб-квартира пожарной службы штата (NSWRFS), находящаяся в Олимпийском парке Сиднея.

Как отмечают в NSWRFS, в Новом Южном Уэльсе на данный момент огнем охвачены 2,1 млн гектаров леса, зафиксированы 80 пожаров, 35 из которых пока не локализованы. Для борьбы с огнем мобилизованы более 2 тыс. человек и сотни единиц спецтехники, включая 90 пожарных самолетов. На помощь австралийским пожарным прибыли люди и техника из Канады и США. Предупреждения о подготовке к эвакуации выпущены для 16 районов штата и на территории девяти из них объявлен полный запрет на разведение огня и посещение леса.



