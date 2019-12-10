Зеленский оценил переговоры с Путиным
09:05 10.12.2019 Источник: РБК
Российский президент Владимир Путин скрупулезно разбирает каждый вопрос, поэтому с ним тяжело договариваться, заявил его украинский коллега Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК.
По его словам, Путин говорит «о каждом вопросе подробно». Зеленский сказал о себе, что он «другой человек: раз-раз и договорились», а у Путина же иная «природная биомеханика».
В рамках прошедшего саммита в "нормандском формате" Зеленский и Путин провели переговоры и договорились об обмене заключенными до конца года в формате «всех на всех» и «разблокировали» газовый вопрос.
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