Зеленский оценил переговоры с Путиным

09:05 Источник: РБК

Российский президент Владимир Путин скрупулезно разбирает каждый вопрос, поэтому с ним тяжело договариваться, заявил его украинский коллега Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК.

По его словам, Путин говорит «о каждом вопросе подробно». Зеленский сказал о себе, что он «другой человек: раз-раз и договорились», а у Путина же иная «природная биомеханика».

В рамках прошедшего саммита в "нормандском формате" Зеленский и Путин провели переговоры и договорились об обмене заключенными до конца года в формате «всех на всех» и «разблокировали» газовый вопрос.