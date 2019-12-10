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НОВОСТИ

В военный бюджет США вошли санкции против российских газопроводов

09:32 10.12.2019 Источник: Lenta.ru

Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Об этом говорится в соответствующем документе на сайте комитета по вооруженным делам сената.

Поясняется, что санкции предусматриваются в качестве меры для «обеспечения энергетической безопасности Европы». Тем же документом запрещается военное сотрудничество с Россией «в целях расширения противодействия зловредной деятельности России, Китая и иных стран».

По планам американских законотворцев, общий военный бюджет США должен составить 738 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что рестриктивные меры могут коснуться судов, участвующих в строительстве, а также руководителей связанных с ними компаний. В частности, ограничения могут ввести против швейцарской компании Allseas, которая специализируется на укладке под водой труб и кабелей. По информации Bild, под угрозой находятся также несколько немецких компаний, которые сотрудничают с «Газпромом».  Lenta.Ru

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