В военный бюджет США вошли санкции против российских газопроводов
09:32 10.12.2019 Источник: Lenta.ru
Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Об этом говорится в соответствующем документе на сайте комитета по вооруженным делам сената.
Поясняется, что санкции предусматриваются в качестве меры для «обеспечения энергетической безопасности Европы». Тем же документом запрещается военное сотрудничество с Россией «в целях расширения противодействия зловредной деятельности России, Китая и иных стран».
По планам американских законотворцев, общий военный бюджет США должен составить 738 миллиардов долларов.
Ранее сообщалось, что рестриктивные меры могут коснуться судов, участвующих в строительстве, а также руководителей связанных с ними компаний. В частности, ограничения могут ввести против швейцарской компании Allseas, которая специализируется на укладке под водой труб и кабелей. По информации Bild, под угрозой находятся также несколько немецких компаний, которые сотрудничают с «Газпромом». Lenta.Ru
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