Эксперты подсчитали число россиян с теневыми зарплатами

10:32 Источник: РБК

Потери бюджетной системы из-за неформальной занятости составляют около 3 трлн руб. ежегодно, подсчитали экономисты рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» на основе сравнения данных ФНС и Росстата. Речь идет почти о 3% ВВП. Четверть зарплат россиян невидимы государству, сделали вывод эксперты.

Общее количество неформально занятых, выпадающих из поля зрения налоговой статистики, оценивается в 13 млн человек, или 18% рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, подсчитали в НКР. РБК