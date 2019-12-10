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Константин Хабенский стал лауреатом госпремии РФ за достижения в благотворительной деятельности

13:05 10.12.2019 Источник: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин своим указом присудил актеру Константину Хабенскому государственную премию РФ за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности 2019 года.

Указ президента опубликован на портале правовой информации.

Хабенский более 10 лет руководит благотворительным фондом, который оказывает помощь детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга. Организация так и называется "Фонд Хабенского".

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