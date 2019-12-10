Константин Хабенский стал лауреатом госпремии РФ за достижения в благотворительной деятельности
13:05 10.12.2019 Источник: Интерфакс
Президент РФ Владимир Путин своим указом присудил актеру Константину Хабенскому государственную премию РФ за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности 2019 года.
Указ президента опубликован на портале правовой информации.
Хабенский более 10 лет руководит благотворительным фондом, который оказывает помощь детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга. Организация так и называется "Фонд Хабенского".
НОВОСТИ
- 14:12 10.12.2019
- Виновные в теракте в метро Петербурга осуждены на сроки от 19 лет колонии до пожизненного
- 14:00 10.12.2019
- Полиция нашла автомобиль стрелка в Чехии, преступник, вероятно, покончил с собой
- 13:32 10.12.2019
- В Раду внесен проект об отмене закона о госязыке
- 13:20 10.12.2019
- Москва создает новые возможности для занятий спортом
- 13:20 10.12.2019
- Количество коротких займов в России пошло на спад
- 13:00 10.12.2019
- Украинский сайт "Миротворец" закрывает публичный доступ к своей базе "врагов" Украины
- 12:32 10.12.2019
- Христиане создали петицию, в которой требуют отменить статью об оскорблении чувств верующих
- 12:22 10.12.2019
- Умер Юрий Лужков
- 12:20 10.12.2019
- На тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" придется провести дополнительный ремонт
- 12:05 10.12.2019
- Cловарь Уэбстера назвал словом года "they"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать