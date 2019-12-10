Количество коротких займов в России пошло на спад

13:20 Источник: РБК

Число выданных займов «до зарплаты» сроком на семь дней в третьем квартале 2019 года резко сократилось — на 20% по сравнению со вторым кварталом, до 181 тыс., следует из подсчетов Объединенного кредитного бюро (ОКБ), которое входит в тройку крупнейших на российском рынке (данные есть у РБК). Во втором квартале снижение по сравнению с предыдущим составляло 6%, до этого выдачи росли в течение полугода.

Сокращение недельных займов происходит на фоне ужесточения требований законодательства — введения запрета для микрофинансовых организаций с 1 июля устанавливать процентные ставки выше 1% в день и взыскивать с должников переплату, превышающую размер ссуды более чем в два раза. С 1 января по 1 июля 2019 года в России ежедневная максимальная ставка ограничивалась уровнем 1,5%. С 2020 года рынок ждет еще одно ужесточение: процентные платежи не должны будут превышать «тело» займа более чем в 1,5 раза.