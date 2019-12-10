Через 1-2 года на российских дорогах появятся гибридные беспилотные автомобили

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гибридные беспилотные автомобили российской разработки появятся на дорогах страны уже через один-два года. Такое мнение во вторник выразил спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

"Гибридные модели беспилотников, которые способны самостоятельно экономить топливо и решать отдельные задачи на трассах, мы, скорее всего, увидим уже в следующем году или через год", - сказал Песков журналистам во время посещения технологического конкурса Up Great "Зимний город" на полигоне НАМИ в окрестностях подмосковного Дмитрова.

При этом он отметил, что полностью автономные беспилотные транспортные средства не появятся на российских дорогах еще около десяти лет. "Пока не решены все вопросы, связанные с безопасностью, пока мы не будем абсолютно уверены в том, что беспилотники останутся под контролем государства, мы не выпустим их на улицы в массовом количестве. Представьте себе 100 тыс. таких машин на улицах мегаполиса, которые из-за программного сбоя вдруг поехали в одном направлении", - сказал Песков.

По его словам, развитие отрасли беспилотного транспорта в начале XXI века не уступает по значению разработкам первых самолетов или атомного ледокольного флота в прошлом столетии. "Мы в этой отрасли абсолютно конкурентоспособны, нам не стыдно, хотя мы вступили в эту гонку с сильным опозданием. Сейчас мы не можем бороться с США и Китаем, но в остальном можем соревноваться за место на пьедестале", - добавил спецпредставитель президента.