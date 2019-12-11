Экс-министра обороны Украины Гриценко будут заочно судить в РФ за призывы к терактам

13:20 Источник: Эхо Москвы

Бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко будут заочно судить в России за призывы к терактам, — сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Гриценко объявлен в международный розыск. По данным следствия, он скрывается на территории Украины. Эхо Москвы