На саммите в Париже не было ни победителей, ни проигравших - Песков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает неправильным говорить о победителях или проигравших на саммите в нормандском формате 9 декабря в Париже.

"Здесь неуместно говорить о том, кто был победителем, кто был проигравшим на этом саммите", - сказал представитель Кремля журналистам в среду. Он пояснил: "Все преследовали одну цель - возобновить работу нормандского формата после длительного перерыва и возобновить реальные усилия по поискам урегулирования конфликта на юго-востоке Украины".

"Определенные шаги, важные шаги сделаны в этом направлении, но гораздо больше еще предстоит сделать", - убежден Песков.