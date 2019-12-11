На саммите в Париже не было ни победителей, ни проигравших - Песков
14:12 11.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает неправильным говорить о победителях или проигравших на саммите в нормандском формате 9 декабря в Париже.
"Здесь неуместно говорить о том, кто был победителем, кто был проигравшим на этом саммите", - сказал представитель Кремля журналистам в среду. Он пояснил: "Все преследовали одну цель - возобновить работу нормандского формата после длительного перерыва и возобновить реальные усилия по поискам урегулирования конфликта на юго-востоке Украины".
"Определенные шаги, важные шаги сделаны в этом направлении, но гораздо больше еще предстоит сделать", - убежден Песков.
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