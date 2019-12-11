0
0
52
НОВОСТИ

На саммите в Париже не было ни победителей, ни проигравших - Песков

14:12 11.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает неправильным говорить о победителях или проигравших на саммите в нормандском формате 9 декабря в Париже.

"Здесь неуместно говорить о том, кто был победителем, кто был проигравшим на этом саммите", - сказал представитель Кремля журналистам в среду. Он пояснил: "Все преследовали одну цель - возобновить работу нормандского формата после длительного перерыва и возобновить реальные усилия по поискам урегулирования конфликта на юго-востоке Украины".

"Определенные шаги, важные шаги сделаны в этом направлении, но гораздо больше еще предстоит сделать", - убежден Песков.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:32 11.12.2019
Суд приговорил к 17 годам колонии воспитателя кадетской школы, планировавшего захват УМВД
0
43
14:00 11.12.2019
Послы ряда стран бойкотировали церемонию вручения Нобелевской премии
0
109
13:32 11.12.2019
На шедшего "изгонять Путина" шамана Габышева завели два новых дела - СМИ
0
147
13:20 11.12.2019
Экс-министра обороны Украины Гриценко будут заочно судить в РФ за призывы к терактам
0
140
13:08 11.12.2019
ФСБ пресекла попытку сторонника "Правого сектора" устроить взрыв в Мурманске
0
162
13:00 11.12.2019
Экспертиза признала невменяемым Ахада Карабалаева, напавшего на дом Эллы Памфиловой
0
164
12:32 11.12.2019
Пентагон приостановил подготовку саудовских летчиков после стрельбы на базе ВМС - NYT
0
193
12:20 11.12.2019
Названы комфортные и одновременно доступные по стоимости проживания города РФ
0
240
12:05 11.12.2019
Турция готова закрыть для США базу Инджирлик в случае введения санкций из-за С-400 - МИД
0
256
12:00 11.12.2019
Суд запретил Трампу тратить бюджет Пентагона на возведение стены на границе с Мексикой
0
252

Возврат к списку