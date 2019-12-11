Народный артист России Николай Бурляев о военной драме "Ржев": "В этом фильме была правда"

19:27

Во всероссийском прокате кинофильм «Ржев» находится меньше недели, а на сеансах постоянный аншлаг. В некоторых кинотеатрах страны пришлось вводить дополнительные сеансы, чтобы разместить в залах всех желающих.

Масштабную, динамичную картину, полную жесткой окопной правды, на одном дыхании смотрят и простые зрители, и коллеги-актеры. Сюжет основан на исторически достоверных событиях 1942-1943 годов, описанных в повести писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева.

«Ржев» потряс народного артиста России Николая Бурляева, сыгравшего во многих военных фильмах, ставших классикой, в том числе, в признанных мировым сообществом кинокритиков работах «Иваново детство» и «Военно-полевой роман». Актер убежден, что «Ржев» - одна из самых пронзительных и честных картин о Великой Отечественной войне за последнее время.

«Важное для осознания нашим Отечеством, что же там было подо Ржевом, есть такие стихи «Я убит подо Ржевом». Там была такая мясорубка… И в этом фильме была правда», – прокомментировал артист.

«Жесткость» фильма оттолкнула некоторых зрителей, но все же большинство понимают, что только так можно рассказывать правду о войне. «Создатели фильма хотят показать нам ту боль, которую испытывают люди. И им это очень хорошо удалось. Этот фильм нам показывает, насколько были жестокие события тех лет», - написала одна из зрительниц. И в этом, несомненно, главная заслуга съемочной группы.