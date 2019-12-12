Ряды Российского партнерства за сохранение климата пополнили три компании

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На семинаре «Зеленое финансирование», прошедшем в резиденции посла Франции РФ и организованном диппредставительством Франции совместно с Российский партнерством за сохранение климата (РПСК), сразу три компании вступили в это объединение. Французская энергетическая компания EDF, французский банк Natixis, а также российская консалтинговая компания в области устойчивого развития PM&Research в торжественной обстановке подписали меморандум Российского партнерства за сохранение климата и стали его полноправными участниками.



В своем приветственном слове посол Франции в России Сильви Берманн отметила, что в борьбе с изменениями климата человечество пока проигрывает, но при этом прикладываются значительные усилия для реализации положений Парижского соглашения по климату. Посол приветствовала присоединение России к договору, а также положительно оценила внимание российского и французского бизнеса к Климатическому партнерству.

В последние годы интерес российских и международных компаний к климатической повестке постоянно усиливается и для них важно наличие единой платформы, объединяющей организации с высокими стандартами в области устойчивого развития.

За 4 года своего существования Российское партнерство за сохранение климата не только наладило работу с экспертным сообществом и включило в свои ряды уже 27 российских и зарубежных компаний, но и провело несколько десятков мероприятий, направленных на обмен передовым опытом компаний и повышение осведомленности ключевых аудиторий о преимуществах «зеленой» экономики.

По информации Российского партнерства за сохранение климата