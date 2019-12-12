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Ангела Меркель в девятый раз подряд признана самой влиятельной женщиной года по версии Forbes

16:00 12.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в девятый раз подряд признана самой влиятельной женщиной года по версии американского журнала Forbes. Об этом издание сообщило в четверг на своем сайте.

Второе место досталось председателю Европейского центрального банка Кристин Лагард, третью строчку заняла спикер Палаты представителей (нижней палаты) Конгресса США Нэнси Пелоси. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оказалась на четвертом месте. Пятерку самых влиятельных женщин замыкает президент американской автомобильной корпорации General Motors (GM) Мэри Барра.

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