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НОВОСТИ

ЕС продлил санкции против России

09:00 13.12.2019 Источник: RNS

ЕС продлит экономические (секторальные) санкции против России еще на полгода, заявил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам заседания высшего политического органа объединения.

«У нас была возможность обменяться мнениями относительно ситуации в регионе (на Украине. — RNS) и принять решение о продлении санкции еще на полгода», — заявил Мишель.

По его словам, такое решение принято в связи с крайней важностью реализации Минских соглашений. Глава Евросовета подчеркнул, что ЕС будет и дальше активно работать в этом направлении.  RNS

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