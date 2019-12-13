Большинство россиян променяло бы новогодний корпоратив на премию
16:00 13.12.2019 Источник: Известия
Поменять новогодний корпоратив на премию хочет каждый шестой сотрудник в России. Об этом говорят результаты опроса, проведенного компанией Superjob (есть в распоряжении «Известий»).
«При наличии выбора, новогодний корпоратив или премия, деньги предпочли бы 74%. В среднем россияне считают 4700 руб. денежным эквивалентом корпоративной вечеринке. Деньги корпоративам чаще всего предпочитают сотрудники 25–34 лет (78%) и россияне с зарплатой менее 30 000 руб. (79%)», — сообщили в компании.
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