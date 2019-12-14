В тюменском наркологическом диспансере проводится проверка по факту пожара - прокротура
09:40 14.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Прокуратура Тюменской области проводит проверку по факту пожара в наркологическом диспансере в Тюмени, где в пятницу один человек погиб, десять были госпитализированы. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе областной прокуратуры.
"Прокурор Тюменской области Владислав Московских организовал проверки в связи с ночным пожаром в наркологическом диспансере Тюмени по ул. Новой 2, строение 3. Есть погибший и пострадавшие. По результатам проверки будет принято решение о внесении актов реагирования", - сказали в пресс-службе.
Пожар в наркодиспансере произошел ночью 13 декабря около 23:00 мск. Один человек погиб, 10 госпитализированы в состоянии средней и легкой степени тяжести. Еще один человек находится в тяжелом состоянии. По одной из версий, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем, возможно, при курении одного из пациентов. Не исключена и электротехническая версия.
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