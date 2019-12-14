В годовщину переноса авиабазы США на Окинаве прошла акция протеста - СМИ
14:15 14.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Акция протеста прошла в субботу в южной японской префектуре Окинава в связи с годовщиной начала полномасштабных работ по переносу авиабазы морской пехоты США Футэмма. Об этом сообщил телеканал Эн-эйч-кей.
Демонстрация прошла в районе бухты Хэноко. В ней приняли участие несколько десятков человек, которые на каноэ и лодках проплыли в непосредственной близости от участка в бухте, где осуществляются насыпные работы. Участники выступили за вывод всех американских баз за пределы Окинавы, а также потребовали остановить передислокацию объекта, поскольку, по их мнению, это угрожает экологии в этом районе.
К настоящему времени насыпные работы в Хэноко завершены на 70%. Предполагается, что база займет территорию около 160 гектаров. В частности, там расположится V-образная взлетно-посадочная полоса и другая необходимая инфраструктура.
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