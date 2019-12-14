В здании Одесского колледжа завершили работы по ликвидации последствий пожара
14:45 14.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"14 декабря в 08:00 (09:00 мск) работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично- ресторанного бизнеса завершены", - говорится в сообщении. По данным спасателей, с места происшествия вывезено более 3 тыс. куб. м поврежденных конструкций, к работам привлекали почти 200 и 26 единиц техники.
Возгорание в шестиэтажном здании колледжа в центре Одессы произошло утром 4 декабря. Жертвами пожара стали 16 человек.
Полиция возбудила уголовное дело по статье о нарушение требований пожарной безопасности, а Государственное бюро расследований - по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами областного управления ГСЧС.
НОВОСТИ
- 15:30 14.12.2019
- Таиланд: На митинг в центре столицы собрались тысячи сторонников оппозиции
- 14:15 14.12.2019
- В годовщину переноса авиабазы США на Окинаве прошла акция протеста - СМИ
- 13:45 14.12.2019
- Срок экс-президенту Судана сокращен судом с 10 до 2 лет из-за возраста - СМИ
- 13:15 14.12.2019
- На Кубу для участия в саммите АЛБА прибыл президент Венесуэлы
- 12:45 14.12.2019
- К 10 годам лишения свободы за коррупцию приговорен экс-президент Судана
- 12:15 14.12.2019
- Белоруссия: Минфину поручено подписать соглашение с Китаем о займе на 3,5 млрд юаней
- 11:45 14.12.2019
- В Москве ожидаются около нуля градусов и облачная погода - Гидрометцентр
- 11:15 14.12.2019
- Из-за кибератаки в Новом Орлеане ввели режим чрезвычайной ситуации
- 10:40 14.12.2019
- ЛНР и ДНР не готовы признавать не согласованные с ними правки в конституции Украины
- 10:20 14.12.2019
- В Нью-Йорке с небывалом аншлагом прошла премьера российского фильма "Текст"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать