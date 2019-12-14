В здании Одесского колледжа завершили работы по ликвидации последствий пожара

14:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) завершили работы на месте пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Об этом в субботу сообщила пресс-служба ведомства.



"14 декабря в 08:00 (09:00 мск) работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично- ресторанного бизнеса завершены", - говорится в сообщении. По данным спасателей, с места происшествия вывезено более 3 тыс. куб. м поврежденных конструкций, к работам привлекали почти 200 и 26 единиц техники.



Возгорание в шестиэтажном здании колледжа в центре Одессы произошло утром 4 декабря. Жертвами пожара стали 16 человек.



Полиция возбудила уголовное дело по статье о нарушение требований пожарной безопасности, а Государственное бюро расследований - по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами областного управления ГСЧС.