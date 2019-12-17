Дума обсудит новые правила расселения аварийного жилья с привлечением средств Фонда ЖКХ

07:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на заседании во вторник во втором - основном - чтении рассмотрит законопроект, призванный изменить порядок расселения аварийных домов, который предусматривает привлечение средств Фонда содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства.

Согласно тексту, федеральные органы власти, органы власти субъектов РФ и органы местного самоуправления наделяются полномочиями по признанию многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. Согласно действующей редакции Жилищного кодекса, органы госвласти в праве признавать "в установленном порядке жилые помещения жилищного фонда Российской Федерации непригодными для проживания".

Ко второму чтению комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ рекомендовал внести в текст существенные поправки. В первую очередь, органы местного самоуправления не смогут принимать решения о признании аварийными домов, "все жилые помещения в которых находятся в собственности РФ или субъекта РФ". Также уточняется, что органы власти региона вправе устанавливать для собственников квартир в аварийных домах, подлежащих сносу или реконструкции, "дополнительные меры поддержки по обеспечению жилыми помещениями при условии", что на момент вынесения решения об аварийности у них нет другого пригодного жилья в собственности или на условиях социального найма.

Кроме того, депутаты намерены уточнить, что те, у кого "жилые помещения стали непригодными для проживания в результате признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции", могут получить временное жилье из маневренного фонда на два года. Согласно законопроекту, за это время власти должны будут либо выплатить им компенсацию для приобретения новых квартир, либо предоставить новое жилье.

Законопроект позволяет использовать средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства для предоставления собственникам жилья субсидированной льготной ипотеки, создания маневренного жилого фонда, осуществления дополнительных социальных выплат. Ко второму чтению были одобрены поправки, уточняющие механизм использования такой поддержки. В частности, предлагается законодательно закрепить, что субъект РФ при наличии программы проведения капремонта будет вправе запросить финансовую поддержку.

Одновременно с этим профильный комитет по ЖКХ рекомендовал исключить из первоначальной редакции законопроекта норму, согласно которой региональные власти получают право определять основания, порядок и критерии признания многоквартирного дома аварийным или же его отнесения к зданиям, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70%, то есть к ветхому или предаварийному жилью.