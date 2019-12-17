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Боксер Чудинов: даже некоторые американцы возмущены наказанием WADA

08:21 17.12.2019 Источник: Газета.Ru

Российский боксер Федор Чудинов высказался о жестком решении Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российских спортсменов.

«Это чистой воды политика! А я с политикой, если честно, я очень не хочу связываться. Это просто неспортивно... Даже некоторые американцы возмущены тем, что делают с российскими атлетами. Они понимают, что мы — одна из сильнейших стран, помериться силами с которой всегда престижно. А их спортсменов лишают такой возможности. Это некрасиво даже по отношению к ним», — приводят слова Чудинова «Известия».

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