Боксер Чудинов: даже некоторые американцы возмущены наказанием WADA
08:21 17.12.2019 Источник: Газета.Ru
Российский боксер Федор Чудинов высказался о жестком решении Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российских спортсменов.
«Это чистой воды политика! А я с политикой, если честно, я очень не хочу связываться. Это просто неспортивно... Даже некоторые американцы возмущены тем, что делают с российскими атлетами. Они понимают, что мы — одна из сильнейших стран, помериться силами с которой всегда престижно. А их спортсменов лишают такой возможности. Это некрасиво даже по отношению к ним», — приводят слова Чудинова «Известия».
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