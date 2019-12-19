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НОВОСТИ

Грибоедовский ЗАГС по выходным будет работать круглосуточно

13:32 19.12.2019

В Москве дворец бракосочетания №1 (Грибоедовский ЗАГС) станет работать не только по выходным, но по выходным – даже круглосуточно. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, переход на подобный режим работы позволит большему количеству пар зарегистрировать брак именно в этом легендарном Дворце бракосочетания №1. «Кроме того, в выходные дни традиционно наиболее популярные для проведения свадеб, появится больше свободных мест», - заявила заммэра.
Кроме того, в 2020 году работники ЗАГС, проводящие церемонии, должны будут следовать дресс-коду, в частности, новобрачных женщины-регистраторы будут встречать в платьях-футлярах цвета чайной розы.
Отметим, что в Москве в последние годы были созданы три десятка необычных площадок для регистрации брака. На самых новых площадках, открывшихся 4 мая, состоялось уже больше 6000 торжественных церемоний.

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