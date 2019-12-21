Эстонский премьер заявил об "особых" отношениях с Великобританией

12:30 Источник: Интерфакс

Визит премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Эстонию свидетельствует об очень близких отношениях двух государств, считает премьер-министр республики Юри Ратас.

"Я рад приветствовать премьер-министра Соединенного королевства Бориса Джонсона в Эстонии", - цитирует пресс-служба правительства Эстонии приветствие Ратаса в связи с начинающимся в субботу визитом.

По словам Ратаса, "этот визит свидетельствует об особых и очень близких двусторонних дружеских отношениях между нашими странами, а в более широком плане о том, что Соединенное Королевство является нашим важным стратегическим партнером, который продолжает вносить большой вклад в союзнические отношения и европейскую безопасность".

Он подчеркнул, что "Эстония желает уверенного продолжения тесного партнерства и уверенного продолжения оборонного сотрудничества".