0
0
78
НОВОСТИ

Эстонский премьер заявил об "особых" отношениях с Великобританией

12:30 21.12.2019 Источник: Интерфакс

Визит премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Эстонию свидетельствует об очень близких отношениях двух государств, считает премьер-министр республики Юри Ратас.

"Я рад приветствовать премьер-министра Соединенного королевства Бориса Джонсона в Эстонии", - цитирует пресс-служба правительства Эстонии приветствие Ратаса в связи с начинающимся в субботу визитом.

По словам Ратаса, "этот визит свидетельствует об особых и очень близких двусторонних дружеских отношениях между нашими странами, а в более широком плане о том, что Соединенное Королевство является нашим важным стратегическим партнером, который продолжает вносить большой вклад в союзнические отношения и европейскую безопасность".

Он подчеркнул, что "Эстония желает уверенного продолжения тесного партнерства и уверенного продолжения оборонного сотрудничества".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:00 21.12.2019
США скоро потребуют прекратить дышать - Захарова о санкциях против "Северного потока - 2"
0
56
12:00 21.12.2019
В 30 российских городах пройдет молитвенное стояние против законопроекта о домашнем насилии
0
154
11:30 21.12.2019
На трассе Бийск - Новокузнецк "Газель" столкнулась со "скорой помощью"
0
180
11:00 21.12.2019
Россия завершила госиспытания новейшего комплекса ПВО Сухопутных войск "Гибка-С"
0
259
10:30 21.12.2019
Госдеп вновь включил РФ в список стран с нарушениями религиозной свободы
0
254
10:00 21.12.2019
Опубликован рейтинг самых успешных миллиардеров 2019 года по версии Forbes
0
300
09:30 21.12.2019
Испытания российского фрегата вызвали помехи радаров в Норвегии - СМИ
0
375
09:00 21.12.2019
Компания-укладчик "Северного потока-2" приостановила работу
0
443
08:50 21.12.2019
Apple работает над спутниками - Bloomberg
0
365
08:40 21.12.2019
ПФР выплатит январские пенсии в декабре
0
419

Возврат к списку