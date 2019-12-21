Nord Stream 2 AG подтвердил остановку укладки труб "Северного потока - 2"
18:00 21.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подрядчик строительства газопровода "Северный поток - 2" - компания Allseas - приостановила укладку трубопровода до получения разъяснений в связи с санкциями США. Об этом ТАСС сообщили в компании.
"Allseas приостановила укладку трубопровода до получения юридических, технических и экологических разъяснений", - отметили в Nord Stream 2.
"Завершение проекта имеет важное значение для безопасности поставок энергоносителей в Европу. Мы вместе с компаниями, участвующими в проекте, будем работать над его завершением в кратчайшие сроки", - также указали в компании.
НОВОСТИ
- 19:30 21.12.2019
- Население Украины сократилось до 42 млн человек
- 19:00 21.12.2019
- Китай и РФ должны поддерживать друг друга на фоне трений с США - главред "Глобал таймс"
- 18:30 21.12.2019
- Защита называющего себя шаманом Габышева обжалует его задержание в ЕСПЧ
- 17:30 21.12.2019
- Родченков вмешивался в базу Московской антидопинговой лаборатории - СКР
- 17:00 21.12.2019
- Кабмин ФРГ назвал вмешательством в дела Европы санкции США против "Северного потока - 2"
- 16:00 21.12.2019
- США не выделят Украине срочную военную помощь
- 15:00 21.12.2019
- Тариф на транзит российского газа будет увеличен - глава Минэнерго Украины
- 14:00 21.12.2019
- Соглашение с "Нафтогазом" включает отзыв исков, выплату по решению арбитража - Миллер
- 13:00 21.12.2019
- США скоро потребуют прекратить дышать - Захарова о санкциях против "Северного потока - 2"
- 12:30 21.12.2019
- Эстонский премьер заявил об "особых" отношениях с Великобританией
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать