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Nord Stream 2 AG подтвердил остановку укладки труб "Северного потока - 2"

18:00 21.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подрядчик строительства газопровода "Северный поток - 2" - компания Allseas - приостановила укладку трубопровода до получения разъяснений в связи с санкциями США. Об этом ТАСС сообщили в компании.

"Allseas приостановила укладку трубопровода до получения юридических, технических и экологических разъяснений", - отметили в Nord Stream 2.

"Завершение проекта имеет важное значение для безопасности поставок энергоносителей в Европу. Мы вместе с компаниями, участвующими в проекте, будем работать над его завершением в кратчайшие сроки", - также указали в компании.

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