Армия Киева за сутки выпустила по территории ДНР более 100 боеприпасов – СЦКК
07:41 23.12.2019
Вооруженные формирования Украины (ВФУ) за минувшие сутки семь раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Республики 104 боеприпаса. Об этом 22 декабря сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ составило – 7 раз, — говорится в сообщении. — Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 104 единицы».
В СЦКК отметили, что в зоне обстрела со стороны украинских силовиков оказались: район поселка шахты им Гагарина – на горловском направлении; районы поселков Жабичево, шахты «Трудовская», районы Вольво-центра и города Ясиноватой – на донецком направлении; район Ленинского на юге ДНР.
При обстрелах применялись минометы калибром 82 и 120 мм, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Количество выпущенных боеприпасов калибром до 12,7 мм не входит в общую статистику боеприпасов в ежедневной сводке. ДАН
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