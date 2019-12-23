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НОВОСТИ

Армия Киева за сутки выпустила по территории ДНР более 100 боеприпасов – СЦКК

07:41 23.12.2019

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) за минувшие сутки семь раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Республики 104 боеприпаса. Об этом 22 декабря сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ составило – 7 раз, — говорится в сообщении. — Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 104 единицы».

В СЦКК отметили, что в зоне обстрела со стороны украинских силовиков оказались: район поселка шахты им Гагарина – на горловском направлении; районы поселков Жабичево, шахты «Трудовская», районы Вольво-центра и города Ясиноватой – на донецком направлении; район Ленинского на юге ДНР.

При обстрелах применялись минометы калибром 82 и 120 мм, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Количество выпущенных боеприпасов калибром до 12,7 мм не входит в общую статистику боеприпасов в ежедневной сводке.  ДАН

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