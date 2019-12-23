Началась регистрация на конкурс "Учителя года Москвы-2020"

10:14

Процесс регистрации участников самого важного педагогического конкурс города — «Учитель года Москвы — 2020» открыт, причем в нынешнем году педагоги будут соревноваться не в индивидуальном, а в командном зачете. Каждая школа может собрать и выдвинуть на конкурс одну команду, состоящую из пяти педагогов.

«На мой взгляд, новый командный формат конкурса — это еще одна уникальная возможность мотивировать наших учителей открывать для себя новое через общение с коллегами, учиться работать сообща и затем применять лучшие педагогические практики у себя в школе, — говорит заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. - Для нас важно, чтобы учителя принимали участие в профессиональных конкурсах, ведь такие соревнования позволяют перенимать опыт других коллег, улучшать преподавательское мастерство и находить инновационные решения».

Для участия в конкурсе капитанам команд 23-24 декабря нужно заполнить в личном кабинете на сайте конкурса раздел «Моя команда». После этого все участники команды получат приглашения для дальнейшей регистрации и доступ в электронный кабинет на сайте 26-28 декабря.

Сами соревнования стартуют в январе следующего года – 13-30 января состоится дистанционный отборочный этап, 3-21 февраля – полуфинал, а 27-30 апреля – финал, сразу после завершения которого будут названы победители.

