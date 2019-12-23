Началась регистрация на конкурс "Учителя года Москвы-2020"
10:14 23.12.2019
«На мой взгляд, новый командный формат конкурса — это еще одна уникальная возможность мотивировать наших учителей открывать для себя новое через общение с коллегами, учиться работать сообща и затем применять лучшие педагогические практики у себя в школе, — говорит заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. - Для нас важно, чтобы учителя принимали участие в профессиональных конкурсах, ведь такие соревнования позволяют перенимать опыт других коллег, улучшать преподавательское мастерство и находить инновационные решения».
Для участия в конкурсе капитанам команд 23-24 декабря нужно заполнить в личном кабинете на сайте конкурса раздел «Моя команда». После этого все участники команды получат приглашения для дальнейшей регистрации и доступ в электронный кабинет на сайте 26-28 декабря.
Сами соревнования стартуют в январе следующего года – 13-30 января состоится дистанционный отборочный этап, 3-21 февраля – полуфинал, а 27-30 апреля – финал, сразу после завершения которого будут названы победители.
НОВОСТИ
- 11:00 23.12.2019
- Россия рассчитывает, что строительство "Северного потока - 2" завершится в ближайшее время
- 10:45 23.12.2019
- Большинство россиян узнают новости с экранов телевизоров
- 10:32 23.12.2019
- В Минобороны произошла крупная кадровая ротация
- 10:20 23.12.2019
- Столтенберг заявил о готовности лично встретиться с Путиным
- 10:05 23.12.2019
- Трамп после выдачи Винника поддержит Грецию в споре с Турцией - СМИ
- 10:00 23.12.2019
- Сирийская ПВО отразила ракетную атаку на Дамаск
- 09:32 23.12.2019
- Шторм отрезал Корсику от Франции
- 09:20 23.12.2019
- В России отменят профстандарт для преподавателей вузов
- 09:05 23.12.2019
- КНР снизит пошлины на более чем 850 видов импортной продукции
- 09:00 23.12.2019
- На дне Балтийского моря перед визитом Путина на Гогланд обнаружили минное поле
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать