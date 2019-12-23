0
0
113
НОВОСТИ

Московский кредитный банк поддержит импорт BELUGA GROUP

16:09 23.12.2019

Московский кредитный банк (МКБ) заключил соглашение о факторинге с иностранным производителем алкогольной продукции, экспортирующим ее в Россию. В рамках сделки российский покупатель BELUGA GROUP получил отсрочку платежа, а поставщик - финансирование на период отсрочки без предоставления залога.

«Реализация сделки стала для МКБ знаковой, - отмечает начальник управления продаж продуктов документарного и международного бизнеса МКБ Наталья Бахова. - При оформлении сделки учитывались индивидуальные интересы поставщика и покупателя по контракту. Результат полностью соответствует интересам сторон: поставщик получил финансирование без залога и защиту от риска неплатежеспособности покупателя, а покупатель – необходимый срок отсрочки для последующего производства и реализации собственной продукции»

Обслуживание и финансирование компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность - одно из стратегических направлений работы МКБ. Компании обращаются к банку не только за финансированием, но и за полным комплексом услуг, связанных с обслуживанием контрактов: согласованием платежных условий, предоставлением услуг по валютному контролю и конвертации. Международный факторинг является одним из наиболее востребованных продуктов МКБ, так как объединяет ряд уникальных преимуществ для поставщика: финансирование без залога и отражения ссудной задолженности в балансовой отчетности, ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности, защиту от риска неплатежа покупателя, отсутствие необходимости предоставлять банку залоговое обеспечение. Покупатель в свою очередь получает отсрочку, необходимую для дальнейшей реализации продукции, и не привлекает кредитные денежные средства.

BELUGA GROUP — крупнейшая российская алкогольная компания, а также один из главных импортеров крепкого алкоголя в стране. Дистрибуционный портфель компании включает известные марки крепких напитков и вина из Франции, Италии, Испании, Германии, США, ЮАР и других стран.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:12 23.12.2019
Выступление ФСИНовцев в златоустовской школе объяснили желанием развлечь детей
0
17
17:09 23.12.2019
Москва внедряет инновационные методы закупки медицинского оборудования
0
22
17:00 23.12.2019
На МКС сработала пожарная сигнализация
0
43
16:48 23.12.2019
Более 25000 преподавателей подали заявки на участие в конкурсе "Учитель будущего"
0
70
16:32 23.12.2019
Рост сельхозпроизводства в 2019 году достиг 4,1% - Путин
0
69
16:12 23.12.2019
Вашингтонский хор "воспел" импичмент Трампу
0
124
16:00 23.12.2019
Детальный план первой атомной бомбы был у Сталина за 12 дней до ее сборки в США - Нарышкин
0
137
15:32 23.12.2019
США стали отказывать в выдаче учебных виз студентам из РФ
0
196
15:12 23.12.2019
Медведев поручил проработать меры в ответ на санкции США против "Северного потока - 2"
0
216
15:00 23.12.2019
Козак опроверг слухи о заключении Россией контрактов на прямые поставки газа на Украину
0
225

Возврат к списку