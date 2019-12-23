Московский кредитный банк поддержит импорт BELUGA GROUP

16:09

Московский кредитный банк (МКБ) заключил соглашение о факторинге с иностранным производителем алкогольной продукции, экспортирующим ее в Россию. В рамках сделки российский покупатель BELUGA GROUP получил отсрочку платежа, а поставщик - финансирование на период отсрочки без предоставления залога.



«Реализация сделки стала для МКБ знаковой, - отмечает начальник управления продаж продуктов документарного и международного бизнеса МКБ Наталья Бахова. - При оформлении сделки учитывались индивидуальные интересы поставщика и покупателя по контракту. Результат полностью соответствует интересам сторон: поставщик получил финансирование без залога и защиту от риска неплатежеспособности покупателя, а покупатель – необходимый срок отсрочки для последующего производства и реализации собственной продукции»



Обслуживание и финансирование компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность - одно из стратегических направлений работы МКБ. Компании обращаются к банку не только за финансированием, но и за полным комплексом услуг, связанных с обслуживанием контрактов: согласованием платежных условий, предоставлением услуг по валютному контролю и конвертации. Международный факторинг является одним из наиболее востребованных продуктов МКБ, так как объединяет ряд уникальных преимуществ для поставщика: финансирование без залога и отражения ссудной задолженности в балансовой отчетности, ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности, защиту от риска неплатежа покупателя, отсутствие необходимости предоставлять банку залоговое обеспечение. Покупатель в свою очередь получает отсрочку, необходимую для дальнейшей реализации продукции, и не привлекает кредитные денежные средства.



BELUGA GROUP — крупнейшая российская алкогольная компания, а также один из главных импортеров крепкого алкоголя в стране. Дистрибуционный портфель компании включает известные марки крепких напитков и вина из Франции, Италии, Испании, Германии, США, ЮАР и других стран.

