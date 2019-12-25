В Турции создают закон для отправки войск в Ливию
07:18 25.12.2019
Великое национальное собрание Турции разрабатывает законопроект, который в перспективе позволит властям страны направить своих военнослужащих в Ливию. Об этом заявил на пресс-конференции в Анкаре официальный представитель президента Турции Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын. «Нам может понадобиться законопроект, который позволит нам направить военных в Ливию. Парламент работает над этим», - сказал представитель Эрдогана. По его словам, характер военной помощи Турции Правительству национального согласия (ПНС) в Ливии будет определяться, исходя из тех или иных обстоятельств. «Это может быть и обучение военных, но также и гуманитарные миссии», - подчеркнул Калын.
Глава ПНС Ливии Фаиз Сарадж подтвердил, что обратился к Анкаре за военной помощью. Подписанный в ноябре ливийско-турецкий меморандум о сотрудничестве в военной сфере предусматривает возможность поставок техники, оборудования и вооружений для использования в наземных, морских и воздушных операциях. Командование Ливийской национальной армии (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром ранее неоднократно подчеркивало, что будет противостоять любой иностранной интервенции в Ливии, а также пригрозило топить суда и сбивать транспортные самолеты с военной помощью из Турции.
Игорь Субботин
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