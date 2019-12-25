Лукашенко пригрозил "забрать" две трубы нефтепровода "Дружба"

08:09 Источник: Lenta.ru

При отсутствии договоренностей с Россией Минск может реверсом качать нефть в Белоруссию через Польшу. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» пригрозил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Через Польшу, это самый дешевый маршрут. Я могу взять саудовскую нефть или американскую с рынка в Гданьске, и по трубе завезти в Белоруссию реверсом», — заявил он.

Лукашенко напомнил, что по Белоруссии проходит три трубы нефтепровода «Дружба». «На первом этапе я забираю одну трубу и реверсом поставляю нефть на НПЗ. Я забираю эту нефть и перерабатываю. Пойдет нормально — я заберу реверсом вторую трубу, у вас останется одна труба», — сказал он.