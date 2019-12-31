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Белоруссия собирается использовать нефтепровод "Дружба" для поставок нефти из альтернативных источников

17:30 31.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил руководству нефтехимического комплекса в ближайшие дни обеспечить поставку нефти в страну из альтернативных источников, задействовав для этого нефтепровод "Дружба". Об этом со ссылкой на председателя концерна "Белнефтехим" сообщило во вторник агентство БелТА.

Главой государства дано поручение обеспечить уже в ближайшие дни поставку нефти из альтернативных источников. Прежде всего речь идет о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также о задействовании для альтернативных поставок нефтепровода "Дружба", отмечается в сообщении.

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