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В США готовятся к иракским кибератаки в ответ на убийство Сулеймани

17:15 03.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская администрация готовится к тому, что иранские власти в ответ на убийство в Ираке генерала Касема Сулеймани могут совершить кибератаки против США. Об этом сообщил в пятницу новостной портал "Аксиос" со ссылкой на свои источники в правительстве.

По их словам, американские власти "испытывают особую обеспокоенность" в связи с возможным проведением Тегераном кибератак. Такой шаг они считают "наиболее вероятным" в ответ на убийство иранского генерала.

"Президент [США Дональд Трамп], который хотел вернуть домой войска, сейчас вовлечен в самый напряженный конфликт с Ираном в новейшей истории. <...> Теперь Трампу придется готовиться к беспрецедентной реакции со стороны Ирана и, скорее всего, к усилению атак на американские войска на Ближнем Востоке", - считает портал.

В частности, по мнению "Аксиос", речь может идти и о нападении на Израиль, который является союзником США.

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