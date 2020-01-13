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Защита Януковича заявила в апелляционном суде о 69 нарушениях процесса над экс-президентом

20:00 13.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича представила в понедельник Киевскому апелляционному суду список из 69 нарушений украинского законодательства и норм международного права, допущенного судом первой инстанции, который приговорил экс- президента к 13 годам заключения за госизмену. Об этом корр. ТАСС сообщил в понедельник адвокат Виталий Сердюк, представляющий интересы Януковича.

"Мы представили суду 69 нарушений, украинского законодательства и Европейской конвенции [по защите прав человека]. Речь идет о тех нарушениях, которые были зафиксированы мониторинговой миссией по правам человека при ООН", - сказал он.

Адвокат уточнил, что речь идет о нарушениях порядка формирования состава Оболонского районного суда, который был определен еще до того, как дело поступило в суд, о нарушениях назначения дела к рассмотрению, а также о лишении самого Януковича возможности принимать участие в процессе и допрашивать свидетелей по делу. Среди прочих нарушений, по словам Сердюка, также силовое отстранение адвокатов от процесса и назначение лояльного государственного защитника, отказ суда заслушать ряд свидетелей защиты и рассмотреть заключения экспертов из Швейцарии, США, Великобритании, которые указывали на правонарушения, допущенные судом.

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