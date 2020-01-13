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НОВОСТИ

Число печатных СМИ в России сократилось на 40% за 10 лет

20:40 13.01.2020 Источник: Интерфакс

Десять лет назад в России было почти на 30 тысяч больше зарегистрированных газет и журналов, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора в День российской печати.

Согласно ответу пресс-службы ведомства на запрос "Интерфакса", на сегодня в реестре зарегистрированных СМИ содержится 42 тыс. 861 периодических печатных изданий, почти три четверти из которых (31 тыс. 41) зарегистрированы Центральным аппаратом Роскомнадзора, а ещё чуть больше четверти (11 тыс. 820) его территориальными органами.

Если в 2009 году количество зарегистрированных периодических печатных изданий составляло 72 тыс. 498, то в 2018 году, по данным Роскомнадзора, их осталось 47 тыс. 883.

Таким образом, за десять лет, включая 2019 год, их количество сократилось примерно на 40%, причем самое большое сокращение произошло как раз в прошлом году, когда их стало меньше на 5 тысяч.

Ежедневно в России выходят 297 печатных изданий, ещё 7 тыс. 929 выходят в свет еженедельно, 12 тыс. 977 - ежемесячно, а с иной периодичностью печатаются 21 тыс. 658.

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