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США вводят санкции против молдавского олигарха Плахотнюка и его семьи

22:00 13.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская администрация приняла решение ввести санкции в отношении бывшего лидера Демократической партии Молдавии олигарха Владимира Плахотнюка и членов его семьи. Об этом сообщается в распространенном в понедельник письменном заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

Как отмечается в этом документе, такое решение принято в связи с тем, что Плахотнюк был замешан в коррупции. "В своем официальном качестве Плахотнюк был вовлечен в акты коррупции, подрывавшие верховенство закона и серьезно угрожавшие независимости демократических институтов Молдавии", - убежден руководитель внешнеполитического ведомства США.

По его свидетельству, ограничительные меры применяются против Плахотнюка, его супруги Оксаны Килдеску и сыновей Тимофея и Иннокентия. Все они, как уточняется в заявлении Помпео, отныне лишаются права на получение американских въездных виз.

"Сегодняшние действия посылают мощный сигнал о том, что Соединенные Штаты не терпят коррупции и поддерживают народ Молдавии в борьбе с нею", - заверяет шеф американской дипломатии. Как он предупреждает, Госдепартамент США будет и дальше пользоваться имеющимися у него полномочиями в рамках национального законодательства в целях борьбы с коррупцией "в данном регионе и во всем мире".

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