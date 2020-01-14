В годы холодной войны Великобритания тайно финансировала Рейтер - рассекреченный архив
07:30 14.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Великобритании в 1960-х и 1970-х годах тайно финансировало информационное агентство Рейтер, чтобы противостоять советской пропаганде. Как сообщила в понедельник вещательная корпорация Би-би-си, об этом свидетельствуют документы полувековой давности, рассекреченные и опубликованные британским Национальным архивом.
Сообщается, что частное телеграфное агентство со штаб- квартирой в Лондоне в тот момент испытывало финансовые трудности и поэтому согласилось на предложение, поступившее от департамента информационных исследований, который почти 30 лет отвечал за политическую пропаганду в структуре британского МИД. Чтобы не подорвать доверие к международной репутации Рейтер, работа агентства в Латинской Америке финансировалась через подставную компанию, а на Ближнем Востоке - через Би-би-си, начавшую платить за подписку на новости Рейтер существенно больше, чем прежде. Сообщается, что о происхождении сумм, выплачивавшихся Рейтер, в Би-би- си знали лишь три человека, включая гендиректора корпорации Чарльза Каррана. В документах не говорится, как долго продолжалось взаимовыгодное сотрудничество и что произошло после того, как департамент пропаганды был расформирован в 1977 году.
Из документов следует, что именно по настоянию Форин оффиса было создано бюро Рейтер на Ближнем Востоке, чтобы конкурировать с египетским информагентством МЕНА, советским ТАСС, а также Франс Пресс. В британском правительстве надеялись в обмен на финансовую помощь получить "определенное влияние на повестку всего агентства" и добиться того, чтобы руководство Рейтер "консультировалось с Форин оффисом и прислушивалось к высказываемым им мнениям".
"Новая договоренность [с Рейтер] будет весьма полезна для правительства Ее Величества. Поддержание работы контролируемого нами новостного агентства Ближнего Востока, которое не могло быть подразделением департамента информационных исследований, оказалось слишком дорогостоящим. В будущем же мы получим эффективное средство распространения объективных новостей, а также выстроим хорошие отношения с Рейтер, которые далее можно будет развивать", - говорится в документе.
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