0
0
134
НОВОСТИ

Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о прекращении огня

09:00 14.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, покинувший Москву без подписания соглашения о прекращении огня с действующий в Триполи Правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа, заявил, что предложенный ему вариант документа игнорировал ряд требований ЛНА.

"Проект [соглашения] игнорирует многие из требований ливийской армии", - приводит его слова во вторник телеканал Al Arabiya.

Как сообщал ранее телеканал Sky News Arabia, Хафтар на непрямых встречах в Москве настаивал на вводе его сил в Триполи и формировании правительства национального единства, которое получило бы вотум доверия заседающего в Тобруке парламента. Фельдмаршал также призывал к международному мониторингу за соблюдением режима прекращения огня без какого-либо участия Турции и требовал безоговорочного вывода "привезенных из Сирии и Турции" наемников.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:20 14.01.2020
Товарооборот РФ и Китая превысил $110 млрд в 2019 году
0
18
10:05 14.01.2020
Президент Эстонии рассказала о несбывшихся надеждах на Россию
0
59
10:00 14.01.2020
Депутат предложил обложить налогом домохозяек
0
73
09:32 14.01.2020
Российские банки стали чаще отказывать заемщикам в ссудах
0
98
09:20 14.01.2020
Елизавета II поддержала желание принца Гарри и Меган Маркл начать новую жизнь
0
113
09:05 14.01.2020
Кудрин оценил объемы воровства из федерального бюджета
0
141
08:50 14.01.2020
Хабаровск: Устранена авария, из-за которой более 1,7 квартир остались без тепла в 22-градусный мороз
0
137
08:30 14.01.2020
В рамках торговой сделки КНР закупит у США товаров на 200 млрд долларов - СМИ
0
153
08:10 14.01.2020
С 1 февраля во Владивостоке начнет работать туристическая полиция - УМВД РФ
0
209
07:50 14.01.2020
В столице Сербии прошел массовый молебен в поддержку православной церкви и верующих в Черногории
0
207

Возврат к списку