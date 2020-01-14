Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о прекращении огня
09:00 14.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, покинувший Москву без подписания соглашения о прекращении огня с действующий в Триполи Правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа, заявил, что предложенный ему вариант документа игнорировал ряд требований ЛНА.
"Проект [соглашения] игнорирует многие из требований ливийской армии", - приводит его слова во вторник телеканал Al Arabiya.
Как сообщал ранее телеканал Sky News Arabia, Хафтар на непрямых встречах в Москве настаивал на вводе его сил в Триполи и формировании правительства национального единства, которое получило бы вотум доверия заседающего в Тобруке парламента. Фельдмаршал также призывал к международному мониторингу за соблюдением режима прекращения огня без какого-либо участия Турции и требовал безоговорочного вывода "привезенных из Сирии и Турции" наемников.
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