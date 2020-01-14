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Товарооборот РФ и Китая превысил $110 млрд в 2019 году

10:20 14.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Товарооборот между Россией и КНР в 2019 году увеличился на 3,4%, до $110,75 млрд. Об этом сообщило во вторник Главное таможенное управление Китая.

Как следует из опубликованных данных, объем экспорта в РФ за соответствующий период вырос на 3,6% и составил около $49,7 млрд. Импорт российских товаров и услуг в КНР увеличился на 3,2% - до $61,05 млрд.

Только за декабрь объем торговли двух стран превысил $10,42 млрд. Положительное сальдо России составило $657,4 млн.

Товарооборот между РФ и Китаем по итогам 2016 года вырос на 2,2% в годовом исчислении и достиг $69,52 млрд. В 2017 году этот показатель увеличился на 20,8%, до $84,07 млрд, в 2018 году - на 27,1%, превысив $107 млрд.

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